Die Stadt Saarbrücken hat am Montagmorgen die Zelte von Obdachlosen neben der Wärmestube räumen lassen. Diese Aktion hat für viel Kritik an der Stadtverwaltung gesorgt. Alle vier obdachlosen Männer seien jetzt in warmen Unterkünften untergekommen, zwei davon beim Kältebus, sagt Dezernent Tobias Raab. Foto: BeckerBredel