Überfall vereitelt : Saarbrücker Verkäufer wehrt bewaffneten Mann mit Pfefferspray ab

Saarbrücken-Malstadt Ein 64-jähriger Mann hat versucht einen Kiosk auszurauben. Doch der Ladenbesitzer konnte den Räuber in die Flucht schlagen.

Im Ortsteil Rastpfuhl in Saarbrücken-Malstatt hat ein 64-jähriger Mann am Dienstagnachmittag versucht, einen Kiosk zu überfallen. DerTatverdächtige hatte sich zuvor mit einer Sturmhaube maskiert. Er bedrohte einen 65-jährigen Kioskbesitzer mit einer Schusswaffe und verlangte dessen Tageseinnahmen.

Der Ladenbesitzer ging hinter den Tresen und tat so, als wolle er dem Räuber das Geld aushändigen. Dort griff er nach Pfefferspray und sprühte es in Richtung des bewaffneten Mannes. Der musste ohne Beute die Flucht antreten. Polizeibeamte aus Saarbrücken-Burbach konnten ihn in der Nähe des Tatorts festnehmen. Er wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt.