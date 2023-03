Einer der bekanntesten Köche Deutschlands Rätsel gelöst: Darum war Star-Koch Tim Raue wirklich in Saarbrücken

Es war ein ziemliches Spektakel, als Tim Raue vor zwei Wochen in Saarbrücken auftauchte. Einer der bekanntesten Köche Deutschlands, mit zwei Michelin-Sternen prämiert und im Fernsehen quasi dauerpräsent, wurde unter anderem in Kalinskis Wurstwirtschaft in der Kaltenbachstraße gesichtet. Dass er dort Currywurst speiste und später auch noch im „Mille Aromi“ sowie bei seinem Sternekoch-Freund Klaus Erfort in der Mainzer Straße Station machte, wie Fotos zeigten, wurde im Netz tausendfach gelikt und mit vielen freundlichen Kommentaren bedacht.