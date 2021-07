Radtour mit dem Saarbrücker Städtebaubeirat : Wo Experten Makel in der Stadtentwicklung sehen

Der Garten der Saarbrücker Johanneskirche ist wegen der großen Probleme mit Nutzern leider nicht mehr öffentlich zugänglich, sondern rund um die Uhr mit dicken Schlössern abgesperrt. Foto: Silvia Buss

Saarbrücken Wo gibt es in der Stadtentwicklung Saarbrückens Herausforderungen und Chancen? Bei einer organisierten Radtour stießen die Teilnehmer am Freitag auf beides.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Silvia Buss

Die Corona-Pandemie wird sich auf die Stadtentwicklung in vielfältiger Weise auswirken, sagt Luca Kist, Landschaftsplaner und Vorsitzender des Saarbrücker Städtebaubeirats. Probleme, die jetzt schon bestünden, würden sich verschärfen, zum Beispiel der Strukturwandel im Einzelhandel, der Leerstand hervorruft. Auch der Bedarf an Büroraum werde abnehmen, die Mobilität sich verändern, die Bedeutung von Freiraum, grünen Flächen. „Es hat sich ja gezeigt, was es bedeutet, eine Terrasse oder einen öffentlichen Park zu haben“, merkt Kist dazu an. Wie steht Saarbrücken in dieser Situation da? Wo gibt es in der Stadtentwicklung Herausforderungen und Chancen? Das wollten die Peter Imandt Gesellschaft/ RLS Saar zusammen mit dem Fahrradclub ADFC Saar und Luca Kist und Architekt Igor Torres vom Städtebaubeirat in einer Fahrraderkundungstour durch die Stadt am Freitag beleuchten. Und stießen dabei auf sehr großes Interesse: Die auf 20 Teilnehmende beschränkte Tour war ruck-zuck ausgebucht und soll daher wiederholt werden.

Am Treff- und Ausgangspunkt, der neuen Skate-Anlage im Bürgerpark, fand Kist gleich viele Worte des Lobes. Die Anlage für die Skater tue dem Park gut. Gut sei auch das „Facelifting“ mit neuen Toilettenanlagen, Gastronomie, weiteren Spiel- und Sportgelegenheiten, das in zwei, drei Jahren kommen werde, und dass der Oberbürgermeister sich so stark für diese Weiterentwicklung des unter Denkmalschutz stehenden Parks interessiere. Wenn der „Bürgerpark Hafeninsel“, wie er offiziell schon immer heißt, in der Vergangenheit so schlecht angenommen wurde, so liegt das laut Kist vor allem an der falschen Randbebauung mit Parkdecks, Kino und anderen Gebäuden, die sich dem Park nicht zu- sondern abgewandt hätten. Deshalb seien auch die kürzlich fertiggestellten Wohnhäuser neben dem Kino bisher der einzige Lichtblick, da es so eine erste „Hinwendung zum Parkgeschehen“ gebe. Keinesfalls dürfe man diese „grüne Tallage“, die auch in einem Wasserschutzgebiet liege, für irgendeine Bebauung opfern, betonte Kist im Namen des Städtebaubeirat, der sich dafür auch in der Debatte um ein neues Messe- und Kongresszentrums stark gemacht hat.

Mit Erfolg. Die Stadt will dies bei dem Projekt denn auch beherzigen, wie sich zeigt, als Kist und Igor Torres das städtebauliche Mega-Projekte auf dem Vorplatz der jetzigen Kongresshalle erörterten. Ist dies heute ein öder Platz oder gerade richtig, um sich vor Philharmoniekonzerten ein Vorfreude zu versammeln? Da gingen die Meinungen der Teilnehmenden auseinander. Egal, denn künftig wird es ihn so wohl nicht mehr geben. Um die Baumassen unterzubringen, die das neue Messe-/Kongresszentrum benötigt, wird laut Kist nicht nur der benachbarte Parkplatz Richtung Arbeitsagentur bebaut werden müssen, sondern auch „ein Großteil des Platzes“. Auch dieses neue Congresszentrum bewertet der Städtebaubeirat positiv, als große Chance für Saarbrücken. Nicht zuletzt deshalb, weil der große Fördertopf des Bundes zur Bedingung gemacht habe, das Bauprojekt nicht isoliert zu betrachten, sondern auch „die ganzen Verflechtungen mit dem restlichen Stadtbereich“, wie Igor Torres betonte. Neben dem eigentlichen Neubau ist ein Fußgänger- und Radler-Steg über die Saar, seien ein mehrstöckiges Parkdeck mit Kultur und Wohnen auf dem Toto-Parkplatz sowie 18 weitere Teilprojekte vorgesehen. Eine der Chancen sieht Torres auch darin, die Verknüpfung aller Mobilitätsarten zu verbessern. Der Trend gehe dazu, mit der Bahn zu Kongressen zu reisen, ist der Architekt und Urbanist sicher. Heute sei es aber so, dass man als Tourist vom Hauptbahnhof den Weg zum Kongresszentrum gar nicht finde, weil er so verbaut sei. Man werde unwillkürlich von der Reichs- in einer Linkskurve in die Bahnhofstraße umgeleitet.

So könne es nicht bleiben, sagt Kist an der nächsten Station, dem Beethovenplatz. Die Umwandlung dieses Parkplatzes in einen Park oder auch begrünten Marktplatz mit Tiefgarage und Aufenthaltsqualität war in der Vergangenheit schon Thema unzähliger Projekte mit Bürgerbeteiligung, darunter auch eines des Städtebaubeirats. Bisher ohne Konsequenzen. Dabei würden auch die Anwohner profitieren, meint Kist. Zumal die Umwandlung von Gewerbe- in Wohnraum in Post-Corona-Zeiten zunehme, wie der Landschaftsarchitekt unter Verweis auf das Gebäude der ehemaligen Sparda-Bank erklärt.