Unfall : Radfahrerin prallt gegen Fußgängerin und verletzt sich

Saarbrücken Am Montag, 29. Juli, prallte am Nachmittag eine 58-jährige Radfahrerin in der Rubensstraße in St. Arnual auf eine Fußgängerin. Wie die Polizei mitteilt, war die Fußgängerin in Höhe des dortigen Supermarktes zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße getreten.

Von red

Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich an der Hand. Die Fußgängerin ging trotz des Unfalls offenbar einfach weiter. Ersthelfer kümmerten sich um die Gestürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert. Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt hat Ermittlungen eingeleitet wegen Fahrerflucht.