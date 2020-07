Auf einem Waldweg nahe der Universität : Radfahrer masturbiert vor zwei jungen Frauen

Saarbrücken Ein Radfahrer in Saarbrücken hat am Montagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, vor zwei jungen Frau masturbiert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf einem Waldweg nahe der Universität.

Dort gingen die beiden Frauen mit einem Hund spazieren. Als eine der Frauen anfing zu schreien, habe der Mann sich ihnen trotzdem genährt und sie zum Geschlechtsverkehr aufgefordert. Dabei habe er eine Kamera um den Bauch geschnallt und die Tat vermutlich gefilmt. Als die Frauen weiter schrien und dem Mann mit der Polizei drohten, lies er von ihnen ab und flüchtete mit seinem Rad weiter in den Wald.

Der Mann wird als Brillenträger, etwa 50 bis 60 Jahre alt, mit einem grauen Ziegen- und Schnurrbart beschrieben. Er habe schwarze Radkleidung getragen und sei mit einem dunklen Mountainbike unterwegs gewesen.