Auto erfasst Radfahrer Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Pkw ist ein Radfahrer am Donnerstag in Saarbrücken schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 40-Jähriger aus Freisen mit seinem Auto gegen 19 Uhr aus einer Einfahrt. Er wollte nach links in die Preußenstraße einbiegen und übersah dabei den gleichaltrigen Zweiradfahrer auf dem Radweg. red