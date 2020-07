Schwerer Unfall in Saarbrücken : Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Die Polizei sucht Zeugen eines schweren Fahrradunfalls.

Aus ungeklärter Ursache ist ein Radfahrer (66) am Freitag gegen 10.20 auf der Kaiserslauterer Straße in Saarbrücken schwer verunglückt. Die Polizei teilt mit, der Saarbrücker sei zu Fall kommen und mit dem Kopf aufgeschlagen. Einen Helm trug er nicht. Der Mann ist in Lebensgefahr und wird im Winterberg-Klinikum behandelt. Die Polizei will die Unfallursache ermitteln und bittet Zeugen, sich zu melden.