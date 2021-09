Saarbrücken : Radclub bietet Pannenkurs für Frauen

Saarbrücken Damen, die den Tücken der Fahrradtechnik etwas entgegensetzen möchten, können sich am Freitag beim Radclub ADFC das nötige Wissen aneignen.

Einen Technik-Kurs für Frauen bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Saar am Freitag, 24. September, ab 17.30 Uhr in seiner Selbsthilfewerkstatt. Diese ist in der St. Johanner Kronenstraße. Wer sich bisher nicht so recht an das Flicken des Platten herangetraut hat, kann dies dort in zwei Stunden an seinem eigenen Rad üben. Auch falls die Wirkung der Bremse nachlässt, zeigt Nicole Gaa vom ADFC, ihren Kursteilnehmerinnen, was zu tun ist.