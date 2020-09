Serie Saartalk : „Besonders dringend ist WLAN in allen Klassen“

„Besonders dringend ist WLAN in allen Klassen“

Saarbrücken Quo vadis, Schule? Im Saartalk diskutierten die Teilnehmer, in welche Richtung die Digitalisierung des Lernens gehen soll.

„Spiele auf dem Smartphone und Videos drehen können sie, aber strukturelles Arbeiten mit diesen Medien fällt Kindern nicht in den Schoß.“ Katja Oltmanns, Chefin der Landeselternvertretung (LEV) Gymnasien, glaubt nicht an den Mythos der Digital Natives, die sich dank spielerischer Instagram- und TikTok-Nutzung auch flugs die Welt des digitalen Lernens selbst erschließen können. Die globale Pandemie und das, aufgrund geschlossener Schulen, im Saarland urplötzlich praktizierte Lernen von zuhause, wurde zum Lackmustest für die Digitalisierung an saarländischen Schulen.