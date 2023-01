Gute Tat in kalten Zeiten : Kinder setzen ein Zeichen gegen Kälte und Armut

Gute Tat in kalten Zeiten

Saarbrücken Quierschieder Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt bat um Sachspenden für die Gäste der Saarbrücker Wärmestube – mit großem Erfolg.

Hohe Heizkosten und teure Lebensmittel setzen Tausenden in der Region schwer zu. Nicht zuletzt jenen, die schon vor der aktuellen Krise kaum über die Runden kamen. Manche hätten inzwischen ohne Hilfe nicht einmal mehr täglich ein warmes Essen auf dem Tisch.

In diese Aktion hat sich jetzt die Quierschieder Kita Maria Himmelfahrt eingeklinkt. „Auch wir als katholische Kindertageseinrichtung wollten uns gerne hieran beteiligen und überlegten, welche Möglichkeiten wir als Kita sehen, um hilfebedürftigen Menschen etwas Gutes zu tun“, teilte die Kindertagesstätte mit.

Die gute Tat besteht aus einer Vielzahl nützlicher Dinge, die armen Menschen das Leben auf der Straße erleichtern. „Wir haben uns entschieden, Sachspenden für die Besucher der Wärmestube in Saarbrücken zu sammeln. In einem kleinen Vorweihnachtsprojekt wurde die Thematik mit den Kindern kindgerecht erarbeitet und aufgegriffen.“

Am 4. Januar übergaben Kinder und Kita-Personal ihre guten Gaben in der Wärmestube. Die Menge der Waren überraschte die Organisatoren. „Die Spendenbereitschaft war wirklich riesig. Wir danken allen fleißigen Spendern, unseren Kindern sowie dem Leiter der Wärmestube, Klaus Birkenberger, und seinem Team. Und wir sind froh, die Gäste der Wärmestube in dieser schwierigen Zeit unterstützt zu haben.“