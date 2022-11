Tradition in Quierschied : 50 Schnäpse für die Kittelbrüder nach dem Hammeltanz

Erik Daniel gewann am vergangenen Sonntag den Quierschieder Hammeltanz und ist jetzt für ein Jahr lang der neue Straußbub im Ort. Foto: Heiko Lehmann

Quierschied In Quierschied zählen Hammel auch in veganen Zeiten noch etwas. So ist der Hammeltanz eine Tradition, die sich auch ohne sein Leittier erhält. Wer gewann dieses Jahr den Hammeltanz des Kittelclubs?