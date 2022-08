„Wambefeschd“ an diesem Wochenende : Das Quierschieder Fest für die volle „Wambe“

Foto: Heiko Lehmann

Quierschied Nach zweijähriger Zwangspause findet an diesem Wochenende wieder das beliebte „Wambefeschd“ in Quierschied statt. Was daran ist so besonders und woher stammt eigentlich der skurrile Name? Die SZ ist ein wenig in die Vergangenheit eingetaucht und hat nachgeforscht.