Beschmierte Plakate Wahlplakat-Schmiererei beschäftigt die Justiz

Die Zahl der Fälle von Vandalismus im Wahlkampf, von beschmierten oder beschädigten Plakaten, nimmt im gesamten Bundesgebiet erschreckende Ausmaße an. Auch die Gemeinde Quierschied blieb davon nicht verschont. In Fischbach sorgt besonders eine Parole, die auch als Morddrohung interpretiert werden kann, für Entsetzen: „Linke töten“. Als der Bürgermeisterkandidat der Partei „Die Linke“, Uwe Beyer, am Dienstagmorgen sein Konterfei auf einem Wahlplakat in Fischbach mit diesen Worten beschmiert sah, war er bestürzt, verletzt und sprachlos zugleich. „Natürlich hat mich das alles andere als kalt gelassen. Und eine gewisse Angst war da auch im Spiel“, sagte Beyer der SZ. „Es ist unglaublich, was in diesem Land derzeit vor sich geht. Und aus welcher Ecke solche Aktionen kommen, kann sich wohl jeder denken. Es ist ein unerträglicher Zustand.“ Beyer legte die Parole „Linke töten“ als Morddrohung gegen sich aus und erstattete umgehend Strafanzeige bei der City-Wache in Sulzbach.