Kommunalwahl am 9. Juni Linke-Politiker Uwe Beyer will Bürgermeister von Quierschied werden

„Aktiv in die Politik wollte ich ursprünglich nie“, sagt Beyer der SZ im Interview. Als ihn die Parteigenossen aber mangels Personal darum baten, sich bei der vorigen Kommunalwahl doch auf den Listenplatz drei setzen zu lassen, willigte er ein. „Ich tat das damals in der Hoffnung, dass die Nummer drei es eben nicht in den Rat schaffen würde.“ Was zunächst auch so war.