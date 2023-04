„Sie sind vergiftet“ Was Anna Arkhipova aus Quierschied bei Telefonaten mit ihrer Familie in Russland ertragen muss

Der 24. Februar 2022 war ein Tag, der Anna Arkhipova aus Quierschied schwer erschüttert hat. Es ist der Tag, an dem Russland die Ukraine überfallen hat. Für Arkhipova ist er besonders schmerzlich, denn die Quierschiederin ist in der Ukraine geboren, wuchs in Russland auf. Noch heute hat sie Verwandtschaft in Russland. Als Kriegsflüchtlinge nach Quierschied kamen, entschloss sie sich, den Neuankömmlingen als Übersetzerin zu helfen.