TV Quierschied Wenn in Quierschied das Meer rauscht und die Möwen singen

Das wird sicherlich wieder eine Mega-Sause: Sommer, Sonne, Sand, Musik und Sport – die Volleyballer des TV Quierschied garantieren an diesem Wochenende in der mit Palmen und Pool-Landschaft bestückten Willi-Meiser-Arena in der Josef-Haydn-Straße wieder Strandgefühl pur. Von diesem Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Juli, findet mit „Ein Dorf beacht Volleyball“ nicht nur ein Beachvolleyball-Turnier für Hobby- und Firmen-Mannschaften statt. Sondern auch das nach Vereinsangaben größte Beach-Fest im Saarland. Sogar Meeresrauschen und Möwen-Gesang bieten die Volleyballer ihren Gästen, damit Urlaubsstimmung aufkommt.