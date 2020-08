Tierrechtsorganisation Peta unterstützt Fahndung nach Tierquäler : Nach Messer-Attacke auf Katze in Quierschied: Tierschützer setzen Belohnung aus

Ein Tierquäler hat eine Katze mit Messerstichen schwer verletzt. Tierschützer haben eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt, um die Suche nach dem Täter zu unterstützen.

(red) Einer Polizeimeldung zufolge fügte ein Unbekannter am Samstagvormittag einer Katze aus der Hirschfeldstraße in Quierschied schwere Verletzungen mit einem Messer zu (wir berichteten am Montag). Jetzt hat die Tierrechtsorganisation Peta eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die den oder die Tierquäler überführen. Die Katze hatte eine etwa fünf bis sieben Zentimeter lange und sehr tiefe Wunde am Bauch sowie am Hinterbein. Sie brauchte tierärztliche Hilfe. Peta verzeichnet nach eigenen Angaben fast täglich brutale Übergriffe auf Katzen. Die Opfer würden mit Druckluftwaffen, Schrot oder Armbrustpfeilen beschossen, mit ätzenden Flüssigkeiten übergossen, getreten oder anderweitig misshandelt.