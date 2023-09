Zoff in Quierschied Quierschieder Gemeinderat streitet über 60 000 Euro

Die SPD brachte den Beschlussvorschlag ein, das frei gewordene Geld Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde zukommen zu lassen. Dabei sollten 25 000 Euro in die Kassen der Vereine fließen, die sich in der Jugendarbeit engagieren, mit dem Rest sollten das Spielplatzkonzept vorangetrieben und die maroden Spielplätze saniert werden. Britta Heß, die Fraktionsvorsitzende der SPD: „Es ist nur folgerichtig, die Mittel, die bislang lediglich wenigen Kindern und Jugendlichen der Gemeinde über die Beiträge zur Musikschule zugekommen waren, nun an alle Kinder und Jugendlichen zu verteilen.“