„Jetzt gibt es bei uns schon Drogen zu kaufen“ Streit um Cannabis-Automat in Quierschied – Gemeinde schaltet Polizei ein

In Quierschied gibt es seit einigen Wochen an einem Automaten in der Nähe des Bahnhofs Cannabisprodukte zu kaufen. In dem Gerät lagern legale Erzeugnisse, die aber in der Gemeinde und in den sozialen Medien für Diskussionen sorgen. „Jetzt gibt es bei uns schon Drogen zu kaufen.“ Oder: „Wo soll das mit Quierschied nur hinführen?“, äußerten sich Bewohner der Gemeinde besorgt im Netz.