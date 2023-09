Zoff um Bauprojekt Quierschieder Bahnhof: Der Treppenriese tritt den Rückzug an

Das ewige Treppensteigen am Quierschieder Bahnhof im Regionalverband Saarbrücken hat seit dem Mittwoch ein Ende. Die riesige, im Zuge des Bahnhofumbaus, errichtete Stahlrohr-Bahnbrücke wird abgebaut. Parallel wurde die neue Treppe, die von der Straße direkt zu den Gleisen führt, am Mittwoch freigegeben. „Die Stahlrohr-Bahnbrücke war anstrengend und nervig. Bis man oben war, hat es fast zwei Minuten gedauert. Jetzt ist es besser“, sagte am Donnerstagnachmittag eine Schülerin, die gerade mit dem Zug ankam.