Fußball „Wir werden sicher keine drei Spieler kaufen“

Mehr als ein Drittel der Saison ist in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bereits gespielt. Aufsteiger Spvgg. Quierschied hat nach 15 von 38 Spieltagen 13 Punkte auf seinem Konto und liegt nur wegen des schlechteren Torverhältnisses auf einem Abstiegsplatz. Jetzt steht das zweite Saar-Derby in der Vereinsgeschichte in der Oberliga auf dem Programm. An diesem Sonntag um 15.30 Uhr ist der Tabellen-13. FV Diefflen zu Gast, der bei zwei Spielen weniger drei Punkte mehr auf seinem Konto hat. Die Saarbrücker Zeitung unterhielt sich vor dem Derby mit Quierschieds Trainer Thomas Bettinger.