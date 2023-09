Fußball Warum er nicht der personifizierte Knipser ist

Es geht getaktet zu bei Wirtschafts-Ingenieur Lukas Grünbeck. Ein Termin jagt den nächsten und regelmäßig stehen Meetings an. Und dann meldet sich auch noch die SZ für ein Interview. „Das passt schon. Der Beruf macht mir ja richtig Spaß. Und wenn es um die Sportvereinigung Quierschied geht, nehme ich mir gerne in bisschen Zeit“, sagt Grünbeck. Er arbeitet als Innovations-Manager beim Startup-Unternehmen „East Side Fab“. Die Firma vom Saarbrücker Eschberg entwickelt innovative Lösungen in technischen Prozessen.