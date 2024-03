Betrieb verlängert Das Kraftwerk Weiher ist unverzichtbar

Weiher 3 ist ein thermisches Kraftwerk. Die Kohle wird zunächst in den Kohlemühlen zu Staub zermahlen. Anschließend wird sie zu einem Brennkessel transportiert und bei Temperaturen von bis zu 1300 Grad verbrannt. Die Abwärme, die dabei entsteht, wird dazu genutzt, Wasser in einem Rohrleitungssystem zu erhitzen. Der entstandene energiereiche und bis 500 Grad heiße Wasserdampf wird anschließend zu einer Dampfturbine, die Laufräder in Bewegung setzt, weitergeleitet. Eine Antriebswelle leitet die entstehende Rotationsenergie an einen Generator weiter. Hierbei können bis zu 656 MW (Megawatt) Nettoleistung erzeugt werden. Über Hochspannungstransformatoren wird die Energie ins Stromnetz eingespeist. Vor Ort hält die Steag auch einen Großbatteriespeicher vor, der 15 MWh (Megawattstunden) speichern kann.