Sänger gesucht Shantychor sucht Sänger

Nach den tristen Winterwochen kündigt sich der Frühling an. Gleichzeitig rückt auch der Termin der Chorfahrt des Shantychores Saarshipper Fischbach zu den nordfriesischen Inseln (vom 4. bis 10. Mai) immer näher. Zeit, sich auf die Fahrt sowie auf die im laufenden Jahr bevorstehenden Auftritte in Schwung zu bringen, so der Chor.