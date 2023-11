Naturschutz macht Schule Im Wald lernen Schüler viel über Klimaschutz

Doris Groß berichtet, dass die Gemeinschaftsschule in Quierschied bereits Fairtrade Schule ist und als nächstes Ziel den Titel „Nachhaltigkeits-Schule“ anstrebt. Groß: „Dieser Tag im Wald wird die Schülerinnen und Schüler für immer prägen.“ Dass er überhaupt möglich geworden ist, ist einer großzügigen Spende von Wolfgang Huber zu verdanken, der an seinem Geburtstag statt Geschenken Geld für die Kinder gesammelt hat. Und so gibt’s nach getaner Arbeit Würstchen aller Art und Stockbrot. Unterstützt wird dieser Tag von Eltern und der Klassenelternsprecherin Christiane Feindel, die sich viel mehr Thementage wie diesen außerhalb der Schule wünscht. Aber bevor es an die „Atzung“ geht, wie Michael Klein den Imbiss im Wald scherzhaft in alter Jägersprache nennt, müssen die Schülerinnen und Schüler noch ihre Spieße fürs Stockbrot zurechtschneiden.