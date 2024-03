Infoveranstaltung in Fischbach SaarForst nach Baumfällarbeiten in der Kritik

„Wenn das so weitergeht, werden diese Trockenheiten und Dürren das Ökosystem Wald komplett vernichten“, prognostiziert sein Kollege Christoph Kiefer, der drei Modelle vorbereitet hat, um den Baumwuchs der letzten Jahrzehnte in Fischbach zu veranschaulichen. 1958 waren die Bäume nur halb so hoch und halb so dick gewachsen. In der heutigen Größenordnung seien sie bei diesen Klimaverhältnissen eine Gefahr, auch für die Leitung, die unter anderem das Knappschaftsklinikum in Sulzbach versorgt.