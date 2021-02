Spaß in den Osterferien : Stadt Saarbrücken schickt Kindern Bastelpakete nach Hause

Spaß in den Osterferien

In den kommenden Wochen steht der Schmuck für Garten und Haus ganz im Zeichen der Osterzeit. Die Bastelangebote der Stadt Saarbrücken für Jungen und Mädchen lassen sich auch im Corona-Jahr 2021 nutzen (Symbolfoto). Foto: dpa-Zentralbild/Z5025 Peter F“rster

Saarbrücken Was tun in den Osterferien, wenn Bastelangebote für Gruppen immer noch nicht möglich sind? Mitarbeiter der Stadt Saarbrücken hatten da eine Idee.

Für die Osterferien können sich Kinder beim Referat Kinder in der Stadt (KidS) der Landeshauptstadt Bastelpakete nach Hause bestellen. Wegen der Corona-Pandemie entfällt in den Osterferien diesmal die Kunstworkshop-Reihe „Atelier“. Mit den Künstlerinnen Nadja Bender und Andrea Rauscher entstand die Idee, stattdessen Päckchen mit Bastelmaterialien inklusive Anleitung an Schulkinder zu verschicken.