Spvgg. Quierschied II Diesmal wird das Kämpferherz nicht belohnt

Aus der Traum vom Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga, obwohl die Spvgg. Quierschied II wie schon im Entscheidungsspiel vier Tage zuvor ein großes Kämpferherz zeigte und nicht aufgab. Vor fast 1000 Zuschauern haben die Quierschieder am Sonntag das Relegationsspiel in Düren-Bedersdorf gegen den Vizemeister der Landesliga West, die SG Wadrill-Sitzerath, mit 3:4 (0:1) verloren. Damit kehrt die SG nach einjähriger Abstinenz wieder in die Verbandsliga Süd-West zurück.