Kommunalfinanzen : Quierschied stößt zum Saarlandpakt

Quierschied Mit dem Gesetz „zur nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des Saarlandpaktes“ hat der saarländische Landtag im Oktober dieses Jahres eine Milliarde Euro zur Entlastung der Kommunen bereitgestellt.

Den Rest muss die Gemeinde bis zum Jahr 2064 selbst zurückzahlen. Der Quierschieder Gemeinderat soll in seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, 21. November, um 18 Uhr in der Q.lisse nun die Teilnahme Quierschieds am Saarlandpakt beschließen.