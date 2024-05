Kommunalwahl am 9. Juni Quierschieds Rathauschef stellt sich zur Wiederwahl

Dieses Geld möchte Maurer im Falle seiner Wiederwahl in einige wichtige „Kernprojekte“ investieren: Für die kommenden zwei bis drei Jahre sind insbesondere die Sanierung der Straßen in der Gemeinde vorgesehen. „Eine Investition, die wir schon lange im Blick haben und die wir durch den positiven Haushalt jetzt endlich in Angriff nehmen können.“ Weiterhin ganz oben auf der Agenda bleiben das Thema der bereits angestoßenen Aufstockung von Kindertagesplätzen und Investitionen in die Modernisierung der Schulen. „Wir sind da bereits ein gutes Stück vorangekommen.“ Ihm persönlich liegt viel daran, unbedingt den Ausbau des Fernwärmenetzes voranzutreiben. „Wir haben die glückliche Situation, dass viele Haushalte bereits mit dem Fernwärmenetz verbunden sind“, so Maurer. „Wir werden alles daran setzen, dass wir weitere Haushalte und Betriebe an das Netz anschließen können.“