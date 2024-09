Quierschied Lutz Maurer startet in neue Amtszeit

Es stand als nächster Punkt die förmliche Ernennung des alten und neuen Bürgermeisters nebst Übergabe der Ernennungsurkunde sowie dem Leisten des Amtseids an. Dies war dem Beigeordneten Rudolf Schmitt vorbehalten. Maurer hatte sich bei der Bürgermeisterwahl am 9. Juni mit deutlicher Mehrheit gegen den Kandidaten Uwe Beyer von der Partei Die Linke durchgesetzt. Da jeder Bürgermeister nach dem Kommunalen Selbstverwaltungsgesetz (KSVG) als Beamter auf Zeit dem Beamtenrecht unterworfen ist, war eine förmliche Ernennung mit der Aushändigung der Ernennungsurkunde und dem Leisten des Amtseids vorgeschrieben. An die Ernennung des Bürgermeisters schlossen sich zwei Tagesordnungspunkte mit personellen Entscheidungen an. Zunächst bezüglich eines neuen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen, also dem Nachfolger des verstorbenen Wolfgang Schmidt. Einstimmig bestellt wurde hier Waltraud Spaniol. Der Gemeinderat bestellte außerdem einstimmig die Mitglieder des Seniorenbeirates. Die Verwaltung hatte aufgrund der „guten Sacharbeit des bisherigen Seniorenrates“ angeregt, die bisherigen Mitstreiter für eine weitere Wahlperiode zu gewinnen. Zum neuen Seniorenbeirat gehören nunmehr Astrid te Koppele, die amtierende Vorsitzende, außerdem Winfried Ehlert, Trude Langenfelde, Conny Zemborski, Waltraud Spaniol und Harald Stamm. Als neue Mitglieder wurden Bärbel Schenk, Gisela Petry und Monika Gerlach bestellt. Zum Schluss stand die Planungs- und Entwicklungsvereinbarung für den geplanten „Gewerbepark Am Wasserturm“ in Göttelborn zur Abstimmung. Diese wurde einstimmig beschlossen.