Närrische Zeiten : Die Wambe wollen die Halle zweimal wackeln lassen

Quierschied Quierschieder Narren präsentieren sich an zwei Samstagen ihren Fans – für eine Sitzung sind noch Karten da.

(pp) In Quierschied stehen die Faasebooze der „Quierschder Wambe“ in den Startlöchern, um wieder so richtig „Faasenacht“ zu feiern. An den Samstagen 11. und 18. Februar steigen die Galasitzungen der Jubiläumssession, 6x11 Jahre, in der Jahnturnhalle. Jeweils ab 19.11 Uhr soll es dort hoch hergehen. Mit dabei wird die jüngste Akteurin, Marnie Remlinger, sein, die am Tag nach der zweiten Sitzung gerade erst drei Jahre alt wird.