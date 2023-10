Verstärkung auf Rädern Gemeindebauhof hat neues Multitalent auf Rädern

Neben all den anderen Fahrzeugen, die zur Mittagspause am Freitag gegen 12 Uhr auf den Hof des Bauhofs in Quierschied einfahren, wirkt es geradezu winzig. Das neue Multifunktionsfahrzeug für den Quierschieder Baubetriebshof ist gerade eben erst eingetroffen. Frisch aus der Fabrik, in knalligem Orange und noch unfassbar sauber.