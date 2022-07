Quierschied : Quierschied verfehlt die Quote fürs Glasfasernetz

Quierschied Mindestens 40 Prozent der Haushalte hätten bis Montag zum Vertragsabschluss bereit sein müssen. Das war nirgends der Fall.

Das schnellste Internet und das Verschicken größter Datenmengen sind in der Gemeinde Quierschied noch nicht gesichert. Die erforderlichen 40 Prozent Vertragsabschlüsse wurden zum Stichtag am Montag, 18. Juli, weder in Fischbach und Camphausen noch in Quierschied und Göttelborn erreicht. Seit April rührt die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser in allen Ortsteilen der Gemeinde Quierschied die Werbetrommel.

Die Ansage war von vornherein die gleiche wie in allen anderen saarländischen Kommunen. Wenn 40 Prozent aller Haushalte einen Zweijahresvertrag mit der Deutschen Glasfaser abschließen, werden die Glasfaserleitungen in allen Straßen verlegt und bei den Haushalten mit Vertragsabschluss sogar kostenlos bis in die Häuser. Bei einem Online-Vortrag des Unternehmens wurde genau erklärt, wie wichtig schnelles Internet in Zukunft sein wird und dass ein Glasfaser-Anschluss sogar eine Wertsteigerung für das Eigenheim bedeute. Auch Quierschieds Bürgermeister Lutz Maurer motivierte die Bürger und unterzeichnete prominent und öffentlich seinen eigenen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser. Doch scheinbar blieben alle Maßnahmen ohne entscheidende Wirkung. Bis zum 18. Juli haben in Quierschied und Göttelborn nur 34 Prozent aller Haushalte einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen, und in Fischbach sowie Camphausen sind es nur 33 Prozent.