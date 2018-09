Neuer Kurs: Babys in Bewegung beim Turnverein

Über Sinnes- und Bewegungsanregungen wird in einer Gruppe bis zu 10 Kindern die Entwicklung des Kindes gefördert. Mit Liedern, Finger- und Schaukelspielen, sowie verschiedenen Bewegungsparcours, wie zum Beispiel Kriechtunnel, Kletterberge oder schiefe Ebene, lernt das Kind, sich mit Freude zu bewegen. Kurstermin ist jeweils dienstags von 10 bis 11.30 Uhr in der Jahnturnhalle in Quierschied. Der Kurs umfasst 10 Unterrichtseinheiten und endet am 18. Dezember, so der Verein weiter. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Teilnehmer begrenzt (Babydecke mitbringen).

Kontakt über DTB-Kursleiterin Doris Prinz, Tel. (06897) 67644.