Baubeginn im Herbst 2024 Über 26 Millionen Euro für Bauprojekt an Gemeinschaftsschule in Quierschied beschlossen

Quierschied · Sanierungen und auch ein Neubau – das ist ab Herbst 2024 an der Gemeinschaftsschule in Quierschied geplant. Damit soll die Voraussetzung für eine gebundene Ganztagsschule geschaffen werden. Auch in die Turn- und Schwimmhalle investiert der Regionalverband.

02.01.2024 , 09:37 Uhr

Es ist ein großes Bauprojekt, das im Herbst 2024 an der Gemeinschaftsschule in Quierschied starten wird. Etwa die Turn- und Schwimmhalle ist nach Angaben des Regionalverbands Saarbrücken mittlerweile in die Jahre gekommen. Foto: Iris Maria Maurer

Einstimmig. Keine Einwände. Schnell hat die Regionalversammlung im Alten Festsaal im Saarbrücker Schloss über die Beschlussvorlage zum Projekt „Errichtung, Ausbau und Sanierung von Bauteilen an der Gemeinschaftsschule Quierschied“ entschieden. Es ist eine „große Baumaßnahme“, sagt Regionalverbandsdirektor Peter Gillo und übertreibt damit nicht: Rund 26 Millionen Euro wird der Regionalverband dafür ausgeben.