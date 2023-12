Gemeinderat: Eklat in Quierschied Quierschied: „Das ist undemokratisch!“ – Michel Dörr (AfD) verlässt wutschnaubend Sitzung des Gemeinderats

Die Einführung eines neuen Gemeinderatmitglieds während der laufenden Legislaturperiode ist eine wichtige, aber normalerweise eher unspektakuläre Formalie. Nicht so im Gemeinderat Quierschied: Die letzte Sitzung vor Weihnachten verlief dort am Donnerstag, 14. Dezember, alles andere als besinnlich. Gleich zu Beginn stand die Verpflichtung von Michel Dörr, Sohn des AfD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag Josef Dörr, als neues Ratsmitglied auf der Tagesordnung. Er werde für den Fraktionsvorsitzenden Willi Conrad in den Rat nachrücken, der im Oktober leider verstorben sei, erklärte Bürgermeister Lutz Maurer (parteilos). Nur: Von Dörr fehlte da noch jede Spur.