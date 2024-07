Zwei Häuser unbewohnbar Mehrere Verletzte nach Großbrand in Fischbach

Es war der zweite Großbrand in Quierschied innerhalb von 24 Stunden. Bereits am Dienstagabend war ein Feuer in einer Garage eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen (wir berichteten). Verletzt wurde niemand, das Haus ist allerdings derzeit unbewohnbar. Bürgermeister Lutz Maurer sprach den Einsatzkräften seine Dankbarkeit aus. „Dank ihres schnellen, beherzten und fachkundigen Eingreifens bei beiden Ereignissen konnte Schlimmeres verhindert werden“, sagt Maurer, der am Dienstagnachmittag in Fischbach vor Ort war. „Bei aller Tragik können wir von Glück sagen, dass keine Person zu Schaden gekommen ist. Wir stehen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der betroffenen Häuser in Kontakt und unterstützen sie in dieser schweren Stunde bestmöglich.“