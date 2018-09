Anfängerkurs in Yoga beginnt Ende Oktober

Im Unterricht werden sowohl einfache bis komplexe Körperhaltungen achtsam und für jeden nachvollziehbar geübt als auch dynamisch-fließende Übungssequenzen angeleitet. Am Ende der Stunde wird eine Entspannung angeboten, um die erfrischende Wirkung der Yogapraxis zu empfangen. Yoga hilft, die Stärken und Schwächen des eigenen Körpers kennen zu lernen, Verspannungen abzubauen und mehr Kraft, Beweglichkeit und Lebensenergie zu erlangen. Anmeldung erforderlich.

Der Kurs beginnt am Donnerstag, 25. Oktober. Das Training ist in der Turnhalle des Kindergartens Maria Himmelfahrt in Quierschied von 19.45 bis 20.45 Uhr.

Infos und Anmeldung bei Tanja Hessler, Telefon (0 68 97) 9 11 90 84.