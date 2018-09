später lesen Termin vormerken Fischbachhalle: Gebrauchte Kindersachen Teilen

Die 20. Auflage des Kinderkleider- und Spielzeugbasars findet am kommenden Sonntag, 23. September, in der Fischbachhalle in Fischbach statt. Die Jubiläumsausgabe öffnet ihre Pforten für die Besucher von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr.