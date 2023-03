Christen schreiten gegen sexuelle Gewalt ein „Bei diesem Thema gibt es noch sehr viel zu tun.“— Quierschieder Katholiken erarbeiten Schutzkonzept gegen sexuelle Gewalt

Die Pfarreiengemeinschaft Quierschied hat am Dienstag im Pfarrzentrum Maria Himmelfahrt ihr Schutzkonzept zur Verhütung sexualisierter Gewalt vorgestellt. „Was in der Kirche passiert ist, wird wahrscheinlich noch lange in den Köpfen der Menschen bleiben. Wir wollen mit diesem Konzept ein positives Signal setzen, was die Prävention angeht“, sagte Quierschieds Pastor Johannes Krewer. Er, Jens Pfeiffer vom Pfarreienrat, die Studentinnen Alina Abrahams und Nadja Boussard, Chiara Piluso, Betreuerin der Katholischen Jugend Quierschied, und die Gemeindereferentin Franziska Hackenspiel bildeten das sechsköpfige Team, welches das 30-seitige Konzept in einem Jahr auf den Weg gebracht hat. „Die zuerst genannten Fallbeispiele sind weit weg von sexueller Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen. Sie dienten eher dazu, ein Gefühl dafür zu bekommen, mit was wir uns im vergangenen Jahr beschäftigt haben“, sagte Jens Pfeiffer. Und er ergänzte: „Bei Sexualtätern gibt es kein Täterprofil. Es ist aber bekannt, dass die Täter Hürden scheuen und möglichst unauffällig bleiben möchten.“