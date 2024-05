Quierschied Gemeinde setzt auf Hochwasserschutz

Am Dorfeingang, von Quierschied aus kommend, hatte sich rechts von der L 127, der Weiherstraße, die Waldparkanlage nach nur wenigen Stunden in einen stattlichen See verwandelt. In seinem weiteren Verlauf überflutete der Fischbach etliche Straßen, Gärten und Keller. Einige Anwohner versuchten vergeblich, die Wassermassen mit Handpumpen aus ihren Kellern zu bekommen, gaben aber bald auf und beschränkten sich darauf zu retten, was noch zu retten war.