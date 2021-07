Mehr Geld für die Bildungseinrichtungen : Quierschied investiert eine knappe halbe Million Euro in Schule und Kitas

Die Kita Villa Regenbogen in Quierschied wird in den Sommerferien Sommer saniert. Foto: Heiko Lehmann

Quierschied Etwa 500 000 Euro investiert die Gemeinde in Kitas und Schule. In den Sommerferien wird das Geld verbaut.

Die Gemeinde Quierschied nutzt die kommenden Sommerferien (19. Juli bis 27. August), um einige Bildungseinrichtungen der Gemeinde auf Vordermann zu bringen, „um umfangreiche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen“ durchzuziehen, wie die Gemeinde mitteilt. So will die Gemeinde an der Grundschule Lasbach die elektrische Anlage erneuern und Maßnahmen „zum vorbeugenden Brandschutz“ umsetzen. Dazu gehör unter anderem der Einbau von Brandschutztüren, das Herstellen von Notausgangstüren, die Sicherstellung des zweiten Rettungsweges, eine Gefahrenwarnanlage und Sicherheitsbeleuchtung. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen an der Schule belaufen sich auf rund 260 000 Euro.