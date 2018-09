In Fischbach muss Wasser abgekocht werden

Im Ortsteil Fischbach wurde das Trinkwasser infolge eines Wasserrohrbruches mikrobiologisch verunreinigt. Diese mikrobiologische Verunreinigung kann unter Umständen die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen. Das meldeten gestern die Gemeindewerke. Wer gesundheitliche Beschwerden habe, wende sich an seinen Hausarzt. Falls er den Verdacht habe, dass dies mit dem verunreinigten Trinkwasser zusammenhängen könnte, müsse er dies dem Gesundheitsamt melden. Maßnahmen zur Behebung der Störung sind eingeleitet. Unter anderem werden engmaschige bakteriologische Kontrollen durchgeführt, so die Gemeindewerke weiter. In Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt wird das Trinkwasser gechlort.

Von nun an gilt ein Abkochgebot! Dies bedeutet, dass Bewohner von Fischbach das Wasser für die nachfolgend aufgeführten Zwecke kurz sprudelnd kochen lassen müssen: Trinken, Abwaschen von Salaten, Gemüse und Obst, Herstellen von Eiswürfeln zur Kühlung von Getränken, Zähneputzen sowie für medizinische Zwecke (Reinigung von Wunden, Nasenspülungen etc.).

Das gekochte und soweit wie nötig abgekühlte Wasser könne man wie bisher verwenden. Die Körperpflege (Waschen, Duschen, Baden) kann den Angaben zufolge mit nicht abgekochtem Wasser erfolgen, sofern darauf geachtet wird, dass das Wasser nicht getrunken wird bzw. auf offene Wunden kommt. Für Haustiere und Vieh benötige man kein abgekochtes Wasser, ebenso wenig wie für die Toilettenspülung.

Die Gemeindewerke werden umgehend informieren, wenn das Wasser wieder uneingeschränkt genutzt werden kann.

Bei Rückfragen erreichen Betroffene Ansprechpartner der Quierschieder Gemeindewerke während der Dienstzeiten unter Tel. (06897) 961 – 202 oder 961 – 204.