QUIERSCHIED : Gemeinde Quierschied muss 2023 Schulden machen

Blick auf die Gemeinde Quierschied. 1,4 Millionen Euro will die Verwaltung unter anderen in Schulen und Kitas investieren. Foto: BeckerBredel

QUIERSCHIED Gemeinderat stimmt Haushalt trotz eines Defizits von 2,84 Millionen Euro zu. Bürgermeister weist Vorwürfe der Linken zurück.

Trotz gestiegener Kosten in allen Bereichen und einem geplanten Minus in Höhe von 2,84 Millionen Euro hat der Quierschieder Gemeinderat den Haushaltsentwurf der Verwaltung in den meisten Einzelpunkten einstimmig angenommen. Die Erhöhung der Regionalverbandsumlage von 8 auf 9,2 Millionen Euro und die Personalkosten von 9 auf 9,8 Millionen Euro schlagen bei den Kostensteigerungen besonders zu Buche.

Dazu kommen unter anderem höhere Ausgaben bei den Energiekosten (plus 360 000 Euro) und höhere Aufwendungen beim Öffentlichen Personennahverkehr (plus 600 000 Euro). Im Gegenzug konnte Bürgermeister Lutz Maurer auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 900 000 Euro und bei der Einkommensteuer (plus 100 000 Euro) verweisen, die das Gesamtresultat „trotz der aktuell schwierigen Voraussetzungen und Herausforderungen durch die Folgen der Coronapandemie und den Krieg in der Ukraine noch im Rahmen halten“.

Die Sprecher der beiden größten Fraktionen im Gemeinderat, Stefan Chadzelek (CDU) und Britta Heß (SPD), stimmten dieser Einschätzung zu, äußerten aber große Bedenken für die Zukunft. „Wir brauchen dringend Hilfe vom Regionalverband, vom Land und vom Bund. Wenn es so weitergeht, geht uns immer mehr Eigenkapital flöten“, brachte es Stefan Chadzelek auf den Punkt. „Trotzdem stimmen wir als CDU-Fraktion dem Haushaltsplan zu.“

Britta Heß (SPD) gab trotz der schwierigen Finanzlage für ihre Fraktion die Zustimmung zum Haushaltsplan, obwohl es tatsächlich „düster aussähe“. Heß erklärte: „Die SPD-Fraktion wird auch deshalb auf jegliche Anträge verzichten, die noch weitere Kosten verursachen.“ Bürgermeister Lutz Maurer bedankte sich bei den Ratsmitgliedern für die Zustimmung zum Haushaltentwurf und beim verantwortlichen Kämmerer Florian Feit, der die Zahlen im Detail erläuterte. Hierbei kam es zu einigen Nachfragen des Ratsmitglieds Uwe Beyer (Die Linke), die im Saal allgemein auf Unverständnis stießen, da sie nach Meinung vieler Ratsmitglieder häufig in der Sache irrelevant seien und überdies längst bekannt und im Voraus in den Ausschüssen hinlänglich diskutiert.

Bürgermeister Lutz Maurer zeigte zunächst Verständnis für einige Detailfragen und erklärte das Zustandekommen einiger Einzelposten und etwaige Abweichungen von Beträgen zwischen dem ersten und dem endgültigen Haushaltsentwurf. „Der Haushaltsentwurf ist eben eine sehr komplexe Angelegenheit“, erklärte Maurer, verwahrte sich danach allerdings vehement gegen den von Uwe Beyer erhobenen Vorwurf, dass seit 2015 und unter seiner Ägide der Schuldenstand der Gemeinde um 25 Prozent gestiegen sei. Der Bürgermeister entgegnete: „Wir stehen mit unserem Haushalt noch immer um vieles besser da als andere Kommunen im Saarland, die große Schwierigkeiten haben werden, die Zustimmung zu ihren Haushalten zu erhalten.“ Maurer verwies darauf, dass es einerseits keine Steuererhöhungen geben wird und andererseits auch im Jahr 2023 noch etliche Investitionen getätigt werden können. Dies sei unter anderem dadurch möglich, dass die Gemeinde die Bestimmungen des Saarlandpaktes erfülle und damit eine Zuwendung von 210 000 Euro sichern konnte. Durch eine Kreditaufnahme über 551 500 Euro, Sonderkredite in Höhe von knapp 400 000 Euro und Zuweisungen in Höhe von 270 000 Euro stünden in der Summe etwa 1,4 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung, die vor allem den Grundschulen und Kindergärten, der Feuerwehr, dem Friedhof, dem Baubetriebshof und den Vereinen zugutekommen. Die Festsetzung des Investitionsprogramms wurde ebenso einstimmig beschlossen wie der Stellenplan.

Britta Hess (SPD) Foto Cordier Foto: Patric Cordier