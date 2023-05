Wenzelwiesfest in Quierschied Fest mit großer Tradition kehrt zurück

Vier Tage wird am langen Pfingstwochenende in der Gemeinde Quierschied wieder das „Wenzelwiesfest“ gefeiert. Es steigt bereits zum 59. Mal und ist das älteste noch stattfindende Vereinsfest in Quierschied. Die Wenzelwies ist ein schöner Fleck außerhalb der Gemende in einer Ecke am Beginn des Paulsburger Waldes. 1962 hatte der Mandolinen- und Gitarrenverein Quierschied sie bei einer Wanderung entdeckt und fragte bei den Saarbergwerken als damaligem Eigentümer, ob man dort feiern dürfe. Die Genehmigung wurde erteilt. Der Platz liegt sehr günstig an den Quierschieder Wanderwegen auf der Paulsburg und so kam es, dass viele zufällige Wanderer und Spaziergänger, die die musikalische Feier gesehen hatten, nachfragten, ob sie ebenfalls mitfeiern dürften. Daraus entstand ein schnell wachsendes Vereinsfest, zu dem die Quierschieder bald traditionell an Pfingsten pilgerten.