Fahrbahnarbeiten : An zwei Wochenenden: Baustelle auf der L 127 führt zweimal zu Sperrung

An zwei Wochenenden: Baustelle auf der L 127 führt zweimal zu Sperrung

Quierschied Weil die Fahrbahn nicht breit genug ist, bleibt die Strecke während der Arbeiten an zwei August-Wochenenden gesperrt.

(red) Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) kündigt Fahrbahnarbeiten an, die in diesem Monat die Landstraße 127 betreffen. Vorgesehen sind die Arbeiten zwischen dem Ortsausgang Fischbach und der Quierschieder Gemeindestraße „Am Bahnhof“. Weil die Fahrbahn nicht breit genug ist, bleibt die Strecke während der Arbeiten an zwei Wochenenden gesperrt.