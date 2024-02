Quierschied will Ordnungsgeld verhängen AfD-Politiker schwänzt seit dreieinhalb Jahren Gemeinderatssitzungen

Gemeinderäte sind, wie Bürgermeister Lutz Maurer (parteilos) erst in der Januar-Sitzung des Rats bei der Verpflichtung des nachgerückten Mitglieds Michel Dörr (AfD) erklärte, unter anderem „zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Ausführung des Amtes“ und Teilnahme an den Ratssitzungen verpflichtet. Dörrs Parteikollege Riko Becker konnte diese Worte allerdings nicht hören, denn er fehlte bei der Sitzung – wie bereits seit rund dreieinhalb Jahren. Dafür droht Becker nun ein Ordnungsgeld in Höhe von 180 Euro, das in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 28. Februar, verhängt werden könnte, sofern die Mehrheit des Rats dem zustimmt.