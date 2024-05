Bürgerbeschwerden häufen sich Ärger um Glasfaser-Ausbau in Quierschied – wie es weitergehen soll

Das hatte doch alles so gut begonnen. Im Sommer 2023 verliefen die ersten Arbeiten zur Verlegung und Installation der Leitungen und Anschlüsse für das Glasfasernetz in Göttelborn nahezu reibungslos und dazu mit enormem Tempo. Es dauerte gar nicht lange, da war es dann auch so weit, dass in Göttelborn sämtliche Unternehmen, Hochschulen und auch die Grundschule bereits über funktionierende Anschlüsse an das Glasfasernetz verfügten. Also auf ins neue Internetzeitalter? Aktivieren und lossurfen? Mitnichten!